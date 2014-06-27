中国・香港株式市場・前場＝反落、中国保険株が下げ主導

［香港 ２７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2031.615 7.062安 385.1億元（上海Ａ株） 寄り付き 2031.907 6.770安 前営業日終値 2038.677 13.175高 664.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23155.86 41.97安 252.3億香港ドル 寄り付き 23188.48 9.35安 前営業日終値 23197.83 331.13高 526.0億香港ドル ２７日の中国・香港株式市場は反落している。前日に大幅に上昇した反動で、売りが 先行した。中国の保険株が今月つけた高値から後退し、相場全体の下落を主導している。 中国株式市場は、大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 が４ ．６５６ポイント（０．２２％）安の２１４４．４２０で前場の取引を終了した。上海総 合指数 は７．０６２ポイント（０．３５％）安の２０３１．６１５で前引け。 また、香港株式市場では、ハンセン指数 は前場終値が４１．９７ポイント（０ ．１８％）安の２万３１５５．８６。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は８ ３．８０ポイント（０．８１％）安の１万０２５３．２２で前場の取引を終了した。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「ＵＰＤＡＴＥ」と表 示します。