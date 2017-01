アジア通貨動向（27日）＝総じて堅調、ウォンが約6年ぶり高値

[シンガポール 27日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが約6年 ぶりの高値を付けた。米経済指標が弱い内容となり、連邦準備理事会(FRB)が利上げ を急がないとの見方が強まった。 ウォン は、経常収支統計が支援材料。5月の韓国の経常収支は、過去最高 だった前月からは縮小したものの、引き続き大幅な黒字を維持した。月末の輸出企業の買 いも入っている。市場関係者によると、通貨当局がウォン高抑制のため介入を実施してい る。 台湾ドル は約7カ月ぶりの高値。台湾ドルは今年の上昇率が新興アジア通貨 の中で2番目に低く、中銀が通貨高を容認しているとみられる。前日終値は、1月2日以 来初めて1米ドル=30台湾ドルを上回る台湾ドル高となった。 マレーシアリンギ は月末の企業の需要で上昇。6月13日以来の高値を付け た。マレーシア中銀が来月利上げするとの見方が一部で浮上している。中銀は5月、家計 の債務拡大など「引き続き金融の不均衡が強まっている」と指摘。来月10日に理事会を 開く。 トムソン・ロイターのデータによると、週間ベースでは、ウォンが0.7%上昇。台 湾ドルは0.6%高。リンギは0.5%高。人民元とインドルピーはともに週間ベースで 0.1%高となっている。 インドネシアルピア は1.1%下落。原油高を背景とする経常赤字の拡大や 7月9日の大統領選をめぐる不透明感が懸念材料となっている。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.41 101.73 +0.32 Sing dlr 1.2486 1.2491 +0.04 Taiwan dlr 29.901 29.992 +0.30 Korean won 1013.80 1016.20 +0.24 Baht 32.45 32.47 +0.08 Peso 43.79 43.87 +0.19 Rupiah 12095.00 12098.00 +0.02 Rupee 60.13 60.14 +0.02 Ringgit 3.2070 3.2185 +0.36 Yuan 6.2214 6.2251 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.41 105.28 +3.81 Sing dlr 1.2486 1.2632 +1.17 Taiwan dlr 29.901 29.950 +0.16 Korean won 1013.80 1055.40 +4.10 Baht 32.45 32.86 +1.28 Peso 43.79 44.40 +1.39 Rupiah 12095.00 12160.00 +0.54 Rupee 60.13 61.80 +2.78 Ringgit 3.2070 3.2755 +2.14 Yuan 6.2214 6.0539 -2.69