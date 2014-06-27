中国・香港株式市場・大引け＝中国まちまち、金属関連株が上昇

［香港 ２７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2036.510 2.167安 766.4億元（上海Ａ株） 高値 2043.982 安値 2025.073 前場終値 2031.615 7.062安 385.1億元（上海Ａ株） 寄り付き 2031.907 6.770安 前営業日終値 2038.677 13.175高 664.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23155.86 41.97安 252.3億香港ドル 寄り付き 23188.48 9.35安 前営業日終値 23197.83 331.13高 526.0億香港ドル 中国株式市場はまちまち。保険株が軟調となる一方、景気動向に敏感な金属関連株が 上昇し、相場全体の下げ幅は幾分縮小した。 上海総合指数 は２．１６７ポイント（０．１１％）安の２０３６．５１０。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１．１８２ポイント （０．０５％）高の２１５０．２５８。 週間ベースではそれぞれ０．５％高、０．６％高。 新規株式公開（ＩＰＯ）再開の恩恵を受け、深セン証券取引所の新興企業向け市場（ 中国版ナスダック）の創業板（チャイネクスト）指数 は週間ベースで５．２ ％上昇した。 中国の保険株が甘い。中国平安保険 は１．０％安、中国太平洋保険<6016 01.SS>は２．８％下落した。 野村は１９日付リサーチノートの中で、保険会社の債券投資計画向けエクスポージャ ーに関する懸念を示し、同セクターに関する弱気スタンスを強調した。 半面、鉄鋼・非鉄金属株は景気見通しの安定化を受けアウトパフォーム。 内蒙古包鋼 が２．６％高、宝山鋼鉄 は２．５％高。 江西ガンフォンリチウム が６．５％高、河南明泰アルミニウム業<601677 .SS>が３．８％高。 ＊香港株式市場に関するリポートを追加した記事はこの後送信します。新しい記事 は見出しに「UPDATE｣と表示します。