米金融・債券市場＝国債価格が反落、利食い売りなどで

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*04.00=3.3682% 前営業日終盤 100*10.50=3.3574% 10年債 米東部時間17時05分 99*22.00=2.5358% 前営業日終盤 99*23.00=2.5322% 5年債 米東部時間17時05分 99*30.00=1.6381% 前営業日終盤 99*28.00=1.6511% 2年債 米東部時間15時40分 100*02.25=0.4646% 前営業日終盤 100*02.00=0.4686% 27日の米金融・債券市場では、国債価格が5日ぶりに反落。薄商いのなか一部利食 い売りが出て、今週10ベーシスポイント(bp)程度低下していた利回りは上昇に転じ た。 BNPパリバの金利ストラテジスト、エアロン・コリ氏は「月末を迎え、もっと底堅 い買いが入るかと思われていたが、これまでのところ見られていない」と述べた。 今週は、国内総生産(GDP)確報値の下方修正や消費支出のさえない伸びなど、経 済成長の鈍化を示す兆候が目立ったが、市場ではこうした内容を受け、米連邦準備理事会 (FRB)が超低金利をさらに長期間継続するとの期待が根強い。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、ビシャル・ハンデュ ジャ氏は「市場はFRBや一部エコノミストが描いているような年後半の成長拡大見通し を受け入れていない」とし、利回りの大幅な上昇は見込んでいないと述べた。 30年債利回り は一時6月2日以来の水準となる3.336%に低下。 その後は3.3649%近辺で推移。価格は12/32安。 指標10年債 は2/32安。利回りは2.5340%。一時2.507 %をつける場面もみられた。 バークレイズによると、米国債は今年前半のリターンが2.65%となる勢い。この うち期間が20年を超える長期国債は13.04%のリターンが見込まれている。 来週7月3日は6月の雇用統計が発表されるが、それまで相場は方向感に乏しい展開 が予想されている。 Tボンド先物9月限 は8/32安の136━29/32。 Tノート先物9月限 は0.50/32高の125━03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.25)