UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが2週連続で減少

(内容を追加しました) ［２７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（６月２４日までの週）によると、前週に続いてドルの 買い越しが減少した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、１１３億４０００万ドルの買い越し（前週は１２１億９０００万ドル）。 ユーロの売り越しは５万７５０３枚となり、前週の６万１８３５枚から減少した。 ポンドの買い越しは４万９７５１枚で、前週の５万２５９６枚から減少した。持ち高 調整の動きとみられる。イングランド銀行（英中銀）が他の先進国に先駆けて利上げに着 手するとの見方から、ポンドに対する買い意欲は引き続き強い。 詳細は以下の通り。 円 24Jun2014 week Prior week Long 10,325 17,832 Short 81,548 85,870 Net -71,223 -68,038 ユーロ 24Jun2014 week Prior week Long 55,062 51,405 Short 112,565 113,240 Net -57,503 -61,835 ポンド 24Jun2014 week Prior week Long 98,098 100,434 Short 48,347 47,838 Net 49,751 52,596 スイスフラン 24Jun2014 week Prior week Long 9,069 15,296 Short 14,441 11,776 Net -5,372 3,520 カナダドル 24Jun2014 week Prior week Long 40,595 34,582 Short 45,915 56,115 Net -5,320 -21,533 豪ドル 24Jun2014 week Prior week Long 65,612 61,078 Short 32,149 34,049 Net 33,463 27,029 メキシコペソ 24Jun2014 week Prior week Long 84,943 91,227 Short 15,974 22,152 Net 68,969 69,075 ニュージーランドドル 24Jun2014 week Prior week Long 24,855 21,671 Short 18,703 17,938 Net 6,152 3,733