〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 23日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9 時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【6月30日―7月4日の海外経済指標】 30日(月) 0600 独:5月小売売上高(連邦統計庁) (前月比、%) N/A -0.9 (前年比、%) N/A 3.4 0800 ユーロ圏:5月M3(ECB) (前年比、%) 0.8 0.8 0900 ユーロ圏:6月消費者物価指数速報値(統計局) (前年比、%) 0.5 0.5 1345 米:6月シカゴ地区購買部協会景気指数 (指数) 63.0 65.5 1400 米:5月中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) (指数) N/A 97.8 (前月比、%) N/A 0.4 1日(火) 0100 中国:6月製造業PMI(国家統計局) N/A 50.8 0145 中国:6月製造業PMI改定値(HSBC) 0755 独:6月雇用統計(連邦雇用庁) (失業者数増減・季調済/1000人) -10 24 (失業者数・季調前/100万人) N/A 2.90 (失業率・季調済/%) 6.7 6.7 0800 ユーロ圏:6月製造業PMI改定値 (指数) 56.8 57.5 (速報値) 0900 ユーロ圏:5月失業率(統計局) (%) 11.7 11.7 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1345 米:6月製造業PMI改定値 (指数) N/A 54.0 (速報値) 1400 米:5月建設支出(商務省) (前月比、%) 0.5 0.2 1400 米:6月ISM製造業景気指数(ISM) (指数) 55.9 55.4 2日(水) 0900 ユーロ圏:5月生産者物価指数(統計局) (前月比、%) -0.1 -0.1 (前年比、%) -1.0 -1.2 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1130 米:6月米企業人員削減数(チャレンジャー社) 1215 米:6月全米雇用報告(ADP) (増減、1000人) 203 179 1400 米:5月耐久財受注改定値(商務省) (耐久財受注/前月比、%) N/A -1.0 (速報値) 1400 米:5月製造業新規受注(商務省) (前月比、%) N/A 0.7 3日(木) 0100 中国:6月非製造業PMI(国家統計局) N/A 50.8 0145 中国:6月サービス部門PMI(HSBC) 0800 ユーロ圏:6月サービスPMI改定値 (指数) 52.8 52.8 (速報値) 0800 ユーロ圏:6月総合PMI改定値 (指数) 52.8 52.8 (速報値) 0900 ユーロ圏:5月小売売上高(統計局) (前月比、%) 0.2 0.4 (前年比、%) 1.2 2.4 1230 米:6月雇用統計(労働省) (非農業部門雇用者数増減、1000人) 210 217 (民間部門雇用者数増減、1000人) 210 216 (失業率、%) 6.3 6.3 1230 米:5月貿易収支(商務省) (10億ドル) -45.0 -47.2 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) (6/28までの週、1000件) 314 312 1345 米:6月サービス部門PMI改定値(マークイット) (指数) N/A 61.2 (速報値) 米:6月総合PMI改定値(マークイット) (指数) N/A 61.1 (速報値) 1400 米:6月ISM非製造業景気指数(ISM) (総合指数・NMI) 56.3 56.3 (景気指数) N/A 62.1 4日(金) 0600 独:5月鉱工業受注(経済技術省) (前月比、%) -1.0 3.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【6月30日―7月4日の海外行事予定】 Monday, 30 June, 2014 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1710 米:サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演(サンバレー) モンタナ・ユ タ州銀行協会会合 Tuesday, 01 July, 2014 Time Unknown イタリアがEU議長国に All Day 香港:特別行政区成立記念日 All Day タイ:Mid Year Closing Day 銀行・取引所休み 0430 豪:中銀理事会(金利発表) 1530 米:財務省4週間物TB入札 Wednesday, 02 July, 2014 0315 玉木OECD事務次長、セミナーで講演(東京) 1500 米:イエレンFRB議長、IMF主催のイベントで講演 Thursday, 03 July, 2014 All Day 米:株式市場は短縮取引 0100 豪:スティーブンス中銀総裁が講演(ホバート) 0730 スウェーデン:中銀金融政策発表 1145 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表) 1230 ユーロ圏:ECB記者会見 1500 米:財務省3年・10年・30年債入札条件 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1715 ドラギECB総裁とバイトマン独連銀総裁が講演(ベルリン) CDU主催会合"Wirtschaftstag" Friday, 04 July, 2014 All Day 米:独立記念日 休場 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━