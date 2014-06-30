UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(イベントを追加しました。) ［東京 ３０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月３０日―７月４日の海外経済指標】 ３０日（月） 0600 独：5月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A 3.4 0800 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 0.8 0.8 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.5 0.5 1345 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 63.0 65.5 1400 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.8 （前月比、％） N/A 0.4 １日（火） 0100 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0755 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -10 24 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.90 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 56.8 57.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月失業率（統計局） （％） 11.7 11.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：６月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 54.0 （速報値） 1400 米：５月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.2 1400 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.9 55.4 ２日（水） 0900 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -1.0 -1.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1130 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1215 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 203 179 1400 米：５月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -1.0 （速報値） 1400 米：５月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 0.7 ３日（木） 0100 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 0145 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.2 2.4 1230 米：６月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 210 217 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 216 （失業率、％） 6.3 6.3 1230 米：５月貿易収支（商務省） （10億ドル） -45.0 -47.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／28までの週、1000件） 314 312 1345 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.2 （速報値） 米：６月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.1 （速報値） 1400 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 56.3 56.3 （景気指数） N/A 62.1 ４日（金） 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月３０日―７月４日の海外行事予定】 Monday, 30 June, 2014 ウクライナ停戦期限 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1710 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演（サンバレー） モンタナ・ユ タ州銀行協会会合 Tuesday, 01 July, 2014 Time Unknown イタリアがEU議長国に All Day 香港：特別行政区成立記念日 All Day タイ：Mid Year Closing Day 銀行・取引所休み 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 Wednesday, 02 July, 2014 ６カ国とイランが核開発に関する協議（ウィーン） 0315 玉木ＯＥＣＤ事務次長、セミナーで講演（東京） 1500 米：イエレンＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催のイベントで講演 Thursday, 03 July, 2014 All Day 中国の習近平国家主席が韓国訪問（4日まで） 米：株式市場は短縮取引 0130 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ホバート） 0730 スウェーデン：中銀金融政策発表 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1715 ドラギＥＣＢ総裁とバイトマン独連銀総裁が講演（ベルリン） ＣＤＵ主催会合"Wirtschaftstag" Friday, 04 July, 2014 All Day 米：独立記念日 休場 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━