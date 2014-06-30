UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝10本、231億0354万円

(設定額を追加しました) ［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０６ 国際投信投資顧問 設定上限額：２５０億円 設定額：６５億５１７８万円 販売会社：香川銀行、東京スター銀行 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）１４─０６ ＜愛称：アメリカン・フロート単位型１４─０６＞ マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：５００億円 設定額：４億８８０４万円 販売会社：千葉銀行 世界優先証券ファンド２０１４０６（限定追加型）ヘッジあり ＜愛称：ゆうせん君（限定追加型）２０１４０６＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：４０億７２３２万円 販売会社：みなと銀行 金融機関債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０６／（為替ヘッジなし）２０１４─０６ 国際投信投資顧問 設定上限額：各４００億円かつ合計で４００億円 設定額：（為替ヘッジあり）３７億８０２９万円（為替ヘッジなし）１８億４７４５万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 米国社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０６ 米国社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０６ ＜愛称：アメリカン・コレクション＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：（為替ヘッジあり）４００億円／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）２５億９１５１万円 （為替ヘッジなし・早期償還条項付）３２億４００２万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ＪＰＭグローバルマイスター ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：５億１１１１万円 販売会社：中銀証券、りそな銀行、池田泉州銀行、千葉銀行 、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ＩＮＧ欧州リート・ファンド（毎月決算コース）／（資産形成コース）＜愛称：アビーロード＞ アイエヌジー投信 設定上限額：各５０００億円 設定額：各１０５０万円 販売会社：東洋証券 、三井住友信託銀行