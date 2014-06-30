1日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月日銀短観（予測中央値：企業製造業ＤＩ+15、非製造業+19） 1000 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５月毎月勤労統計（厚労省） 1030 １０年物価連動国債（７月債)の発行予定額等（財務省） 1030 １０年物価連動国債（７月債)の発行予定額等（財務省） 1400 ６月新車販売台数 1500 6月財政資金対民間収支（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Monday, 30 June, 2014 0600 独：5月小売売上高（連邦統計庁） 0800 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） 1345 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 1400 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1710 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演（サンバレー） モンタナ・ユ タ州銀行協会会合 主要決算発表予定なし Tuesday, 01 July, 2014 米：６月自動車販売台数 イタリアがEU議長国に 香港：特別行政区成立記念日 タイ：Mid Year Closing Day 銀行・取引所休み 0100 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 0755 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：５月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：６月製造業ＰＭＩ改定値 1400 米：５月建設支出（商務省） 1400 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 主要決算発表予定なし