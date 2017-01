アジア通貨動向（30日）＝ウォンが上昇、米金融政策見通しを好感

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンKRW=KFTC が約6年ぶりの高値。米国の弱い経済指標を受け、連邦準備理事会(FRB)が利上げ を急がないとの見方が背景。 ウォンは海外ファンド勢や輸出業者の買いで上昇している。ただ、市場筋によると、 為替介入が実施されており、上値を押さえている。 台湾ドル は約7カ月ぶりの高値。輸出業者の買いや株式市場への資金流入が 背景。 インドネシアルピア も上昇。5月の貿易収支が黒字になるのではないかとの 期待が浮上している。 メイバンク(シンガポール)のFXリサーチ担当、Saktiandi Supaat氏は「アジア通 貨に割高感が出ており、キャリー取引での買い疲れ感が少し出ているようだ。ドル/アジ ア通貨は、第4・四半期終盤にはFRBのタカ派的な姿勢で値上がりする可能性がある」 と述べた。 上半期でみると、ウォンは4.4%上昇。資本流入や経常黒字が支援要因。 インドルピー は2.9%高。企業寄りのモディ政権の誕生で海外資金が流入 している。 ルピアも2.2%高。7月のインドネシア大統領選でジャカルタ州知事としての実績 があるジョコ・ウィドド氏が勝利するのではないかとの期待が背景。貿易収支の改善やイ ンフレの鈍化も支援要因となった。 マレーシアリンギ は2.1%高。中銀が7月に利上げするとの見方が浮上し ている。 フィリピンペソ は1.8%高。中銀が金融政策を小幅に引き締めたことが 背景。 *0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.30 101.40 +0.10 Sing dlr 1.2478 1.2500 +0.18 Taiwan dlr 29.860 29.962 +0.34 Korean won 1010.90 1013.40 +0.25 Baht 32.44 32.46 +0.06 Peso 43.63 43.75 +0.29 Rupiah 11900.00 11990.00 +0.76 Rupee 60.08 60.09 +0.01 Ringgit 3.2090 3.2130 +0.12 Yuan 6.2069 6.2181 +0.18 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.30 105.28 +3.92 Sing dlr 1.2478 1.2632 +1.23 Taiwan dlr 29.860 29.950 +0.30 Korean won 1010.90 1055.40 +4.40 Baht 32.44 32.86 +1.29 Peso 43.63 44.40 +1.77 Rupiah 11900.00 12160.00 +2.18 Rupee 60.08 61.80 +2.86 Ringgit 3.2090 3.2755 +2.07 Yuan 6.2069 6.0539 -2.46