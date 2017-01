アジア太平洋のＭ＆Ａ、上半期は前年比67％急増　豪中で拡大

[香港 30日 ロイター] - トムソン・ロイターのデータ(速 報値)によると、今年上半期のアジア・太平洋地域の合併・買収(M& A)は、前年比67%急増し、3780億ドルと、上半期としては過去 最高となった。 世界的にM&Aが拡大していることが背景。特にオーストラリアで M&Aが増えた。 下半期については、中国の民間ハイテク企業によるM&Aや国営企 業改革に伴うM&Aが予想されるという。 ゴールドマン・サックス・グループ のアジア太平洋M&Aグ ループ担当チェアマン、リチャード・キャンベル・ブリーデン氏は「今 年はリスク志向が強まり、インド、オーストラリア、中国の様々な業種 でM&Aが増えている。年内の見通しも非常に楽観している」と述べた 。 国別では、オーストラリアのM&Aが19件、総額10億ドル以上 。前年同期はわずか2件だった。 中国では、電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディングス IPO-ALIB.Nが動画共有サイト「優酷土豆」 に12億ドル出資 するなど、インターネット大手によるM&Aが相次いだ。 トムソン・ロイターとフリーマン・コンサルティングの推計による と、上半期のアジア太平洋地域のM&A手数料ランキングでは、ゴール ドマン・サックス・グループが首位。詳細は以下の通り。 Asia-Pacific M&A fees ranking --------------------------------------------------------- Bank Name Fees ($ mln) --------------------------------------------------------- Goldman Sachs 67.0 Morgan Stanley 63.6 Macquarie Group 59.9 Credit Suisse 54.2 UBS 51.7 Bank of America Corp 46.2 Barclays 32.1 Deutsche Bank 30.3 Citigroup 29.0 Rothschild 25.3 --------------------------------------------------------- Industry Total 798.6 --------------------------------------------------------- Source: Thomson Reuters/Freeman Consulting Co