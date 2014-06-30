〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.040％、6カ月物は0.065％＝財務省

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［ワシントン ３０日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.030％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 6.33％ カバー（応札倍率） 4.10倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,751,600 応札総額 102,598,121,600 競争入札 24,300,645,000 非競争入札 450,106,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 7月3日 償還日 2014年10月2日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.065％ 平均落札金利 0.055％ 最低落札金利 0.040％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.966958 最高利回り落札比率 19.51％ カバー（応札倍率） 4.41倍 （単位：ドル） 落札総額 23,001,095,300 応札総額 101,525,489,800 競争入札 21,974,605,500 非競争入札 350,489,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年7月3日 償還日 2015年1月2日
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