UPDATE 2-米金融・債券市場＝やや上昇、月末特有の買いで

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*08.00=3.3615% 前営業日終盤 100*04.00=3.3682% 10年債 米東部時間17時05分 99*23.00=2.5322% 前営業日終盤 99*22.00=2.5358% 5年債 米東部時間17時05分 99*30.75=1.6332% 前営業日終盤 99*30.00=1.6381% 2年債 米東部時間17時05分 100*02.75=0.4567% 前営業日終盤 100*02.25=0.4646% 30日の米金融・債券市場では、米国債価格が若干上昇した。月末特有の買いが入る 一方、6月の米雇用統計発表を7月3日に控え売りが手控えられたことが背景。 野村証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジェフェリー・ヤング氏は、「取 引を手仕舞い、新たな四半期に備える動きが見られた」としている。 この日は、全米リアルター協会(NAR)が5月の中古住宅販売仮契約指数が前月か ら6.1%上昇し103.9と、8カ月ぶりの高水準となったと発表。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、マシュー・ダッチ氏 は同指数について、「持続可能なものであるとの保証はない」と指摘。債券市場への影響 はほとんど見られなかった。 一方、米シカゴ地区購買部協会が発表した6月の景気指数は62.6と、前月の65 .5から低下。予想の63も下回った。ただ、同指数も債券相場にほとんど影響を及ぼさ なかった。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、債券買い入れプログラムの一環として、10 億3000万ドルの2039年8月から2043年8月までの間に償還を迎える債券の買 い入れを行った。ただ、これも債券価格にほとんど影響を及ぼさなかった。 6月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数の前月比21万2000人増が予想され ている。増加数は5月の21万7000人を下回る見通し。 上半期を通してみると、バークレイズ・US・アグレゲート債券指数は、主に長期債 が好調だったことを受け、上半期はこれまでに3.82%上昇している。 償還期限が20年、もしくはそれ以上の長期債の上半期のこれまでの投資リターンは 12.67%と、上半期としては4年ぶりの高水準になる見通し。投資適格級の長期社債 の10.45%を上回っている。 終盤の取引で、10年債 は3/32高。利回りは2.52%と、前営業 日の2.53%から低下した。 30年債 は9/32高。利回りは3.347%と、3.36%から低下 した。 Tボンド先物9月限 は9/32高の137━6/32。 Tノート先物9月限 は2.5/32高の125━5.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.75)