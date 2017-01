〔情報ＢＯＸ〕米国株・債券など金融市場、上半期は軒並み上昇

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 今年上半期の米金融市場で は、株式、国債、地方債、原油、金が軒並み上昇した。 第1・四半期の米経済は寒波で打撃を受けたが、S&P総合500 種指数 は上半期に6%強上昇。22回にわたって終値ベースの最 高値を更新した。 米債も金利上昇観測にもかかわらず、予想を上回る大幅な上昇とな った。 上半期の騰落率は以下の通り。 <米主要株価指数> Index RIC Pct Change S&P 500 +6.1 Dow Industrials +1.5 Nasdaq +5.5 S&P MidCap 400 +6.7 S&P SmallCap +2.1 600 Russell 2000 +2.5 <S&P総合500種指数:上昇率上位5銘柄> Company RIC Pct Change Newfield +79.5 Exploration Nabors +72.9 Industries Forest Labs +64.9 Keurig Green +65.0 Mountain Allergan +52.3 <S&P総合500種指数:下落率上位5銘柄> Company RIC Pct Change Coach -39.1 Whole Foods -33.2 Market Staples Inc -31.8 Bed Bath & -28.5 Beyond Tractor Supply -22.1 <S&P業種別指数> Sector RIC Pct Change Healthcare +9.7 Consumer -0.13 Discretionary Consumer +3.8 Staples Energy +11.7 Financial +4.0 Industrials +2.9 Technology +8.0 Materials +7.5 Telecoms +1.8 Utilities +16.4 <債券市場> Bond Type RIC Pct Change Barclays US +3.72 Aggregate Bond Index U.S. Treasuries +11.99 that mature in 20 years or longer U.S. Municipal +5.96 Bonds <原油・金> Type RIC Pct Change WTI Crude +7.2 Brent Crude +1.4 Spot Gold +10.1