＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月１日―７月８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １日（火） 0100 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0755 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -10 24 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.90 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 51.9 51.9 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月失業率（統計局） （％） 11.7 11.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：６月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 57.5 （速報値） 1400 米：５月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.2 1400 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.8 55.4 ２日（水） 0900 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -1.0 -1.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1130 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1215 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 200 179 1400 米：５月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -1.0 （速報値） 1400 米：５月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -0.3 0.7 ３日（木） 0100 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 0145 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.2 2.4 1230 米：６月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 212 217 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 216 （失業率、％） 6.3 6.3 1230 米：５月貿易収支（商務省） （10億ドル） -45.0 -47.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／28までの週、1000件） 314 312 1345 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.2 （速報値） 米：６月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.1 （速報値） 1400 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 56.3 56.3 （景気指数） N/A 62.1 ４日（金） 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.1 ７日（月） 0600 独：5月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A 0.2 ８日（火） 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 177 0645 仏：5月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -3.9 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.4 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 19.80 26.85 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━