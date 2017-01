アジア通貨動向（1日）＝総じて上昇、ルピアは下落

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア通貨は、ドル安を背景に総じて 上昇。ただ、インドネシアルピア は下落している。5月のインドネシアの貿易黒 字が予想を下回ったことや、来週の大統領選に対する懸念が背景。 ルピアは0.2%安の1ドル=1万1865ルピア。5月の貿易収支は7000万ド ルの黒字。市場予想は4億1000万ドルの黒字だった。輸出・輸入の双方が予想以上に 落ち込んだ。 ルピアは、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の上昇を背景に一時、0.8% 高の1万1755ルピアまで上昇していた。 大統領選をめぐっては、現職のユドヨノ氏が率いる与党・民主党が30日、元陸軍戦 略予備軍司令官のプラボウォ・スビアント候補を支持すると表明した。 ジャカルタのトレーダーは「(プラボウォ候補が勝利すれば)資本流出のきっかけに なる可能性がある」と述べた。 フィリピンペソ は一時0.3%高の1ドル=43.54ペソ。6月9日以 来の高値をつけた。前日の株式市場への資金流入が背景。フィリピン証券取引所のデータ によると、海外勢は前日、10億ペソ(2290万ドル)を買い越した。 ただ、43.50ペソを超えるペソ高水準では、フィリピン中銀が介入するのではな いかとの警戒感から利食い売りも出ている。 台湾ドルは上昇。市場関係者によると、前日は終盤に中銀が介入し、日中の高値から 押し戻された。株式市場への資金流入と元高が支援材料。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.42 101.30 -0.12 Sing dlr 1.2466 1.2467 +0.01 Taiwan dlr 29.878 29.915 +0.12 Korean won 1011.50 1011.80 +0.03 Baht 32.43 32.45 +0.06 Peso 43.63 43.65 +0.05 Rupiah 11865.00 11845.00 -0.17 Rupee 60.16 60.17 +0.02 Ringgit 3.2055 3.2110 +0.17 Yuan 6.2019 6.2050 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.42 105.28 +3.80 Sing dlr 1.2466 1.2632 +1.33 Taiwan dlr 29.878 29.950 +0.24 Korean won 1011.50 1055.40 +4.34 Baht 32.43 32.86 +1.33 Peso 43.63 44.40 +1.75 Rupiah 11865.00 12160.00 +2.49 Rupee 60.16 61.80 +2.73 Ringgit 3.2055 3.2755 +2.18 Yuan 6.2019 6.0539 -2.39