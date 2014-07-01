中国・香港株式市場・大引け＝上海ほぼ横ばい、香港は休場

［上海 １日 ロイター］ -

上海総合指数 前営業日比 売買代金概算

大引け 2050.381 2.054高 834.3億元（上海Ａ株）

高値 2052.635

安値 2041.937

前場終値 2045.005 3.322安 491.5億元（上海Ａ株）

寄り付き 2051.225 2.898高

前営業日終値 2048.327 11.817高 799.2億元（上海Ａ株）

ハンセン指数

休場

前営業日終値 23190.72 30.80安 533.7億香港ドル

中国株式市場はほぼ横ばいで取引を終了した。的を絞った景気対策や、堅調な内容の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は、全体相場の押し上げにはつながらなかった。

上海総合指数 は２．０５４ポイント（０．１０％）高の２０５０．３８１。

大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は０．５６０ポイント（０．０３％）安の２１６４．５５９。

市場は中国国家統計局の製造業ＰＭＩが堅調な内容になることを既に織り込み済みで、反応は限定的だった。

政府の運輸関連プロジェクトに対する投資方針が明らかになったが、鉄道株の押し上げ材料にはならなかった。

中国の銀行業監督管理委員会（銀監会、ＣＢＲＣ）は前日遅く、銀行の預貸率ルールを緩和すると発表。金融株はいったん上昇したものの、下落に転じた。

香港市場は特別行政区成立記念日の祝日で休場。取引再開は２日。