[ブリュッセル 1日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した5月のユ ーロ圏失業率は11.6%となり、前月から変わらなかった。 失業率(季節調整済み)は以下の通り(単位:%) May 13 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 EA18 12.0 11.7 11.7 11.6 11.6 EU28 10.9 10.5 10.4 10.4 10.3 *詳細は統計局のサイトをご覧ください。 here