UPDATE 1-ユーロ圏失業率、5月は11.6％と横ばい＝統計局

(内容を追加しました) [ブリュッセル 1日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した5月のユ ーロ圏失業率は11.6%となり、前月から変わらなかった。安定的な雇用創出につなが るほど景気回復の勢いが増していない実態が浮き彫りになった。 失業者数は4月から2万8000人減少し1850万人程度となった。 欧州委員会のラースロー・アンドル委員(雇用・社会問題・同化政策担当)は、「緩 やかな回復が続いているが、依然として多くの人々が回復の恩恵を受けていない」と指摘 。 「持続的に毎月何十万人もの雇用が創出されて初めて本当の回復だと言える」との見 方を示し、加盟国は雇用創出を後押しするためさらなる措置を取る必要があると付け加え た。 ユーロ圏失業率は昨年記録した過去最高の12%近辺にとどまっているが、欧州委は 、来年には11.4%まで緩やかに低下すると予測している。 国別ではギリシャとスペインの失業率は25%強となる一方で、ドイツは5.1%だ った。オーストリアは4.7%とユーロ圏の最低を記録した。 1日にEU議長国となったイタリアの失業率は12.6%と、前月の12.5%から 上昇した。 5月に国際機関による金融支援を脱却したポルトガルの失業率は14.3%と、1年 前の16.9%を下回っている。 調査会社IHSの欧州担当チーフアナリスト、ハワード・アーチャー氏は「ユーロ圏 失業率は2013年のピーク水準から緩やかに低下しているが、水準は依然高く、当面大 きく低下する可能性は低いため、雇用の問題は解決にはほど遠い」と分析した。 ユーロ圏失業率のグラフ: link.reuters.com/kes74s 失業率(季節調整済み)は以下の通り(単位:%) May 13 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 EA18 12.0 11.7 11.7 11.6 11.6 EU28 10.9 10.5 10.4 10.4 10.3 *詳細は統計局のサイトをご覧ください。 here