〔表〕6月の米自動車販売台数、前年比1.2％増　年率1698万台

［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した６月の米自動車販売は、前年 同月比１．２％増加し、季節調整済みの年率換算で１６９８万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 14年6月 13年6月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,420,994 1,404,434 1.2 乗用車 702,621 708,645 -0.9 小型トラック 718,373 695,789 3.2 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 14年6月 13年6月 前年同月比（％） ─────────────────────────────────── 1 General Motors 267,461 264,843 1.0 2 Ford Motor 222,064 235,643 -5.8 3 Toyota Motor* 201,714 195,235 3.3 4 Chrysler 171,086 156,686 9.2 5 Honda Motor Co 129,023 136,915 -5.8 6 Nissan** 109,643 104,124 5.3 7 Hyundai 67,407 65,007 3.7 8 Kia 50,644 50,536 0.2 9 Subaru 41,367 39,235 5.4 10 BMW 35,577 33,645 5.7 11 Volkswagen 28,827 36,957 -22.0 12 Mazda Motor Co 26,208 22,497 16.5 13 Mitsubishi 6,021 5,297 13.7 14 Jaguar Land Rover 5,301 5,105 3.8 15 Porsche 4,102 3,700 10.9 ─────────────────────────────────── 合計 1,418,675 1,402,971 1.1 ＊レクサスの販売台数も含む ＊＊インフィニティ部門の販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）