3日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 甘利経済再生相講演 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 生活意識アンケート調査（日銀） 1500 ファミリーマート ３─５月期決算 1500 セブン＆アイ・ホールディングス ３─５月期決算 1515 13年度決算概要・税収実績 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1700 愛知財務副大臣会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Wednesday, 02 July, 2014 ６カ国とイランが核開発に関する協議（ウィーン） 主要企業決算予定特になし 0130 豪：5月貿易収支（連邦統計局） 0315 玉木ＯＥＣＤ事務次長、セミナーで講演（東京） 0900 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1130 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1215 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1400 米：５月耐久財受注改定値（商務省） 1400 米：５月製造業新規受注（商務省） 1500 米：イエレンＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催のイベントで講演 Thursday, 03 July, 2014 中国の習近平国家主席が韓国訪問（4日まで） 米：株式市場は短縮取引 主要企業決算予定特になし 0100 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ホバート） 0130 豪：5月小売売上高（連邦統計局） 0145 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0730 スウェーデン：中銀金融政策発表 0800 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：６月雇用統計（労働省） 1230 米：５月貿易収支（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件