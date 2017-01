アジア通貨動向（2日）＝小幅高、ウォンは6年ぶり高値

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨は総じて小幅高。良好な海 外経済指標を受け、リスク志向が強まっているが、人民元の下落が重しとなっている。 韓国ウォン が6年ぶり高値をつけた。 インドネシアルピア は下落。経常収支に対する懸念や来週の大統領選を控え た不透明感が圧迫要因となっている。 ウォンは0.2%高の1ドル=1009.3ウォン。2008年7月以来の高値を付 けた。心理的な節目となる1000ウォンに迫っている。 これを受け、 韓国の企画財政省と中銀は2日、共同声明を発表し、一方的な為替の 動きを懸念していると表明。ただ、市場関係者によると、実際のドル買い介入は積極的な ものではないという。 地元先物会社のリサーチ担当者は、共同声明の効果は出ていないと指摘。「海外市場 の流動性が潤沢で、海外の金融政策が変わる可能性も低く、1000ウォンの水準を試さ ない理由はない」と指摘した。 トムソン・ロイターのデータによると、ウォンは今年4.5%上昇。アジア通貨で最 大の上昇率を記録している。韓国は、アジアでは相対的に経済ファンダメンタルズが良好 で、経常収支も黒字を維持している。 台湾ドル も上昇。株式市場への資金流入が続くとの期待が広がっている。企 業のドル買いが上値を抑える要因となっており、台湾中銀は介入していないもよう。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.60 101.54 -0.06 Sing dlr 1.2455 1.2459 +0.03 Taiwan dlr 29.860 29.935 +0.25 Korean won 1009.60 1011.70 +0.21 Baht 32.38 32.37 -0.03 Peso 43.62 43.62 -0.01 Rupiah 11920.00 11845.00 -0.63 Rupee 60.05 60.07 +0.03 Ringgit 3.2045 3.2075 +0.09 Yuan 6.2124 6.2016 -0.17 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.60 105.28 +3.62 Sing dlr 1.2455 1.2632 +1.42 Taiwan dlr 29.860 29.950 +0.30 Korean won 1009.60 1055.40 +4.54 Baht 32.38 32.86 +1.48 Peso 43.62 44.40 +1.78 Rupiah 11920.00 12160.00 +2.01 Rupee 60.05 61.80 +2.91 Ringgit 3.2045 3.2755 +2.22 Yuan 6.2124 6.0539 -2.55