中国・香港株式市場・大引け＝上海切り返す、大手銀行株がけん引

［香港 ２日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2059.418 9.037高 892.2億元（上海Ａ株） 高値 2060.595 安値 2044.035 前場終値 2045.657 4.724安 496.6億元（上海Ａ株） 寄り付き 2049.485 0.897安 前営業日終値 2050.381 2.054高 834.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23414.64 223.92高 360.4億香港ドル 寄り付き 23326.53 135.81高 前営業日終値 23190.72 30.80安 533.7億香港ドル 中国株式市場は後場に切り返し、上昇して引けた。終値は２週間ぶり高値。大手銀行 株がけん引役となった。 上海総合指数 は９．０３７ポイント（０．４４％）高の２０５９．４１８。 ６月１７日以来の高値。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は６．３０８ポイント （０．２９％）高の２１７０．８６７。６月１６日以来の高値。 中国工商銀行（ＩＣＢＣ） が０．６％高、中国銀行（ＢＯＣ）<601988.S S>は０．８％高。 売られていた石炭株もアウトパフォーム。山煤国際能源集団 が制限値幅 いっぱいの１０％高、ヤン州煤業 は２．２％高。 ＊香港株式市場に関するリポートを追加した記事はこの後送信します。新しい記事は 見出しに「UPDATE｣と表示します。