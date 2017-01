UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＡＤＰ民間雇用者数が上振れ

(内容を追加し表を更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*11.50=3.4634% 前営業日終盤 99*17.50=3.3991% 10年債 米東部時間17時05分 98*28.50=2.6282% 前営業日終盤 99*13.50=2.5665% 5年債 米東部時間16時43分 99*19.00=1.7102% 前営業日終盤 99*26.75=1.6594% 2年債 米東部時間17時05分 100*00.75=0.4882% 前営業日終盤 100*02.00=0.4685% 2日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。朝方発表されたADP民間部 門雇用者数が市場予想を大幅に上回る伸びとなったことで、翌日発表される雇用統計も強 い内容になるとの見方が広がった。 6月のADP民間雇用者数は28万1000人増と2012年11月以来の大幅な伸 びを見せた。クレディ・アグリコルの金利戦略部門を統括するデービッド・キーブル氏は 非常に強い結果だと指摘し、6月の非農業部門雇用者数の予想を22万人増から25万人 増へ引き上げたことを明らかにした。ロイター調査のエコノミスト予想は21万2000 人増。 5月の製造業新規受注は前月から減少したものの、債券価格を押し上げるには至らな かった。また米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が国際通貨基金(IMF)のイ ベントで、金融安定へのリスクに金融政策で対応することには限界があるとの認識を示し たが、目立った反応はなかった。 終盤の取引で指標10年債 は16/32安。利回りは2.62%と、前 日終盤の2.57%から上昇した。一時は約1週間ぶりの高水準となる2.63%まで上 昇した。 30年債 は1─5/32安。利回りは3.46%、前日は3.40%だ った。一時3.47%まで上昇し、約2週間ぶりの水準をつけた。 7年債 は11/32安の2.22%。前日は2.17%。ほぼ2週間ぶり の高水準となる2.23%まで上昇する場面も見られた。 Tボンド先物9月限 は1─03/32安の135━08/32。 Tノート先物9月限 は15.50/32安の124━12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.75)