再送-4日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議・閣議後会見 1500 ローソン ３─５月期決算 1500 イオン ３―５月期決算 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Thursday, 03 July, 2014 中国の習近平国家主席が韓国訪問（4日まで） 米：株式市場は短縮取引 主要企業決算予定なし 0100 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ホバート） 0130 豪：5月小売売上高（連邦統計局） 0145 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0730 スウェーデン：中銀金融政策発表 0800 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：６月雇用統計（労働省） 1230 米：５月貿易収支（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1715 ドラギＥＣＢ総裁とバイトマン独連銀総裁が講演（ベルリン） ＣＤＵ主催会合 Friday, 04 July, 2014 米：独立記念日 休場 主要企業決算予定なし 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省）