＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月２日―７月９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ３日（木） 0800 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.2 2.4 1230 米：６月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 212 217 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 216 （失業率、％） 6.3 6.3 1230 米：５月貿易収支（商務省） （10億ドル） -45.0 -47.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／28までの週、1000件） 314 312 1345 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.2 （速報値） 米：６月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.1 （速報値） 1400 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 56.3 56.3 （景気指数） N/A 62.1 ４日（金） 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.1 ７日（月） 0600 独：5月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A 0.2 ８日（火） 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 177 0645 仏：5月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -3.9 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.4 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 19.80 26.85 ９日（水） 0130 中国：６月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.5 （前月比、％） N/A 0.1 ６月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １０日（木） 0130 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.48 失業率（％） N/A 5.8 0200 中国：6月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A 7.0 輸入（前年比、％） N/A -1.6 貿易収支（10億ドル） N/A 35.9 0645 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 0830 英：5月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） N/A -8.924 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／5までの週、1000件） N/A N/A 1400 米：5月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 1.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━