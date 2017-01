アジア通貨動向（3日）＝総じて軟調、米雇用統計を控え

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨は、利益確定の売りで総じ て軟調。米ADP民間雇用者数が予想を上回ったことを受け、この日発表の米雇用統計も 予想を上回るのではないかとの警戒感が出ている。 インドネシアルピア が下げを主導。来週の大統領選を控え、警戒感が強い。 フィリピンペソ も下落。投資家がドルにショートカバーを入れている。こ の日発表のフィリピンのインフレ統計に注目が集まっている。 欧州中央銀行(ECB)はこの日、理事会を開催するが、新たな政策を公表する可能 性は低いとみられている。 中国経済に安定化の兆しが出ていることは、アジア通貨の支援材料になるとみられて いる。HSBC/マークイットが発表した6月の中国サービス部門購買担当者景気指数( PMI)は1年3カ月ぶりの高水準となった。 ルピアは、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の下落につれる展開。ジャカル タ株式市場も0.2%安。 大統領選の世論調査では、依然として闘争民主党のジョコ・ウィドド候補(ジャカル タ特別州知事)が、グリンドラ党のプラボウォ候補(元陸軍戦略予備軍司令官)リードし ているが、支持率の差は縮まっている。 市場では、プラボウォ候補はナショナリストとの見方が多く、同候補が当選すれば、 ルピアの悪材料になるとの見方が出ている。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.81 101.76 -0.05 Sing dlr 1.2480 1.2475 -0.04 Taiwan dlr 29.864 29.905 +0.14 Korean won 1009.40 1009.20 -0.02 Baht 32.38 32.37 -0.03 Peso 43.65 43.59 -0.14 Rupiah 11955.00 11905.00 -0.42 Rupee 59.58 59.69 +0.18 Ringgit 3.2055 3.2045 -0.03 Yuan 6.2146 6.2106 -0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.81 105.28 +3.40 Sing dlr 1.2480 1.2632 +1.22 Taiwan dlr 29.864 29.950 +0.29 Korean won 1009.40 1055.40 +4.56 Baht 32.38 32.86 +1.48 Peso 43.65 44.40 +1.72 Rupiah 11955.00 12160.00 +1.71 Rupee 59.58 61.80 +3.73 Ringgit 3.2055 3.2755 +2.18 Yuan 6.2146 6.0539 -2.59