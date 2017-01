米金融・債券市場＝強い雇用統計で利回り小幅上昇、ＥＣＢ総裁発言が下支え

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間14時05分 98*07.50=3.4703% 前営業日終盤 98*11.50=3.4634% 10年債 米東部時間14時05分 98*25.00=2.6411% 前営業日終盤 98*28.50=2.6282% 5年債 米東部時間14時05分 99*14.50=1.7401% 前営業日終盤 99*19.00=1.7102% 2年債 米東部時間14時05分 99*31.25=0.5119% 前営業日終盤 100*00.75=0.4882% 3日の米金融・債券市場では、強い米雇用統計を受けて国債利回りが上昇。ただ市場 が統計の内容を消化するのに伴い、一時の高水準からは戻して引けた。ドラギ欧州中央銀 行(ECB)総裁が長期間、低金利を維持する方針をあらためて表明したことも追い風と なった。 6月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が28万8000人増加し、伸びは市場 予想の21万2000人増を大きく上回った。雇用者数の伸びが20万人を超えるのは5 カ月連続で、1990年代後半のハイテクブーム以来。失業率は6.1%と、約6年ぶり の水準に改善した。 アナリストによると、米連邦準備理事会(FRB)が資産買い入れを終了した後も、 米経済が期待通りの成長を遂げるか不透明感が出ており、これが材料視された。市場では FRBが10月に量的緩和を終了するとの見方が支配的となっている。 ドラギECB総裁は理事会後の会見で、ユーロ圏経済の見通しをめぐるリスクは依然 下向きとし、金利は現在の水準に長期間据え置かれる公算が大きいと述べた。 ドラギ総裁の発言を受けて、独連邦債よりも利回りの高い米国債への需要が一部で膨 らんだ。 アクション・エコノミクスのグローバル債券部門マネジングディレクター、キム・ル パート氏は「ドラギ総裁の発言で、独連邦債や他の欧州諸国の国債と比較した米国債の投 資妙味が増した」と指摘した。 6月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数(NMI)は56.0で、前月の 56.3から小幅低下した。市場予想の56.3にも届かなかった。だが債券市場への影 響は限られた。 午後の取引で、指標10年債 は3/32安。利回りは2.64%。前日 は2.63%だった。 30年債 は1/32安。利回りは3.47%。 雇用統計の発表を受け、10年債、30年債利回りはともに2カ月ぶりの水準となる 2.69%、3.52%までそれぞれ上昇する場面もあった。 2年債 は1/32安。利回りは0.51%。一時およそ9カ月ぶりの高水 準となる0.53%をつけた。 Tボンド先物9月限 は8/32安の135。 Tノート先物9月限 は5.50/32安の124━7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.25)