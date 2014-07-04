＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月４日―７月１１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ４日（金） 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.1 ７日（月） 0600 独：5月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.1 0.2 ８日（火） 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 177 0645 仏：5月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -3.9 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.4 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 19.80 26.85 ９日（水） 0130 中国：６月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.5 （前月比、％） N/A 0.1 ６月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １０日（木） 0130 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.48 失業率（％） N/A 5.8 0200 中国：6月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A 7.0 輸入（前年比、％） N/A -1.6 貿易収支（10億ドル） N/A 35.9 0645 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 0830 英：5月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） N/A -8.924 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／5までの週、1000件） 312 315 1400 米：5月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.7 1.1 Friday, 11 July, 2014 0600 独：6月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.0 （速報値） 1800 米：6月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A -130.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━