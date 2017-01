米国の株式投資信託は17億ドルの流出超、今年初＝リッパー週間調査

[ニューヨーク 3日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リッ パーがまとめた米国ファンドの資金動向に関する週間調査(7月2日までの週)によると 、株式投資信託(ミューチュアルファンド)は17億ドルの流出超だった。 流出超は昨年12月以来。ミューチュアルファンドは主に個人投資家の投資対象とさ れる。 一方、主に機関投資家の投資対象とされる株式ETF(上場投資信託)は48億ドル の流入超。 リッパーの上級調査アナリスト、バリー・フェネル氏は、個人投資家の多くが利益確 定の売りを出した可能性を指摘。「個人投資家の多くは株式の上昇が続くと予想していな かったのではないか」と述べた。調査対象期間後の3日にダウは初めて節目となる1万7 000ドルの大台を突破した。 また、四半期末を迎え、一部投資家がポジション調整した可能性もある。 課税債券ファンドは10億ドルの流入超と、2週間連続の流入超となった。 ハイイールド社債ファンドは9000万ドルの流入超。前週は6億1900万ドルの 流入超だった。 比較的安全な金融資産とされるマネー・マーケット・ファンド(MMF)は54億ド ルの流入超。流入超は2週間連続。 種類 流入・流出額 変化率 資産額 カウント All Equity Funds 3.117 0.07 4,257.381 10,816 Domestic Equities 1.476 0.05 3,144.663 7,868 Non-Domestic Equities 1.641 0.15 1,112.718 2,948 All Taxable Bond Funds 1.058 0.06 1,808.235 5,478 All Money Market Funds 5.438 0.24 2,259.431 1,308 All Municipal Bond Funds 0.019 0.01 292.375 1,437 (単位:額は10億ドル)