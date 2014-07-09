再送-指標予測＝5月機械受注は前月比＋0.7％、反動減が尾を引き反発は弱め

(以下の記事は４日に配信しました) ［東京 ４日 ロイター］ - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、５ 月の機械受注（船舶・電力を除く民需）の予測中央値は前月比０．７％増となり、４月に 減少した水準からほぼ変わらない見通し。増税後の反動減が続いている可能性があるが、 日銀短観でのしっかりとした年度計画が機械受注にいつ表れてくるかが注目される。発表 は１０日午前８時５０分。 ４月は消費税直後の反動減もあり前月比９％の落ち込みとなったが、８０００億円台 半ばの受注額を確保しており、水準はさほど低くなかった。５月は「まだ反動減が尾を引 いているものの、企業収益は総じて底堅く、企業の投資マインドは良好な状態が維持され ている」（信金中金）とみられている。 今後の動向については「先行き内需が弱含む中、輸出動向がポイントになるだろう」 （ＳＭＢＣ日興証券）との指摘があり、製造業の設備投資が輸出回復によりどの程度勢い をつけるかが注目される。 海外からの機械受注自体は旺盛で、４月実績では５カ月連続増加、水準も過去最高と なっている。海外経済の設備投資は拡大していることがうかがえる。 ＜機械受注（船舶・電力除く民需） ％＞ 前月比 前年比 中央値 0.7 9.5 最大値 6.4 16.5 最小値 -4.6 -2.8 ―――――――――――――――――――――――――――――――― Barclays Securities Japan (BRI) 3.8 13.1 BNP Paribas (BP9) 1.0 10.1 BofAML (BA1) 0.4 9.4 CA-CIB (IN1) -2.5 3.9 Citi (CT0) -2.8 6.0 Dai-ichi Life Research (DI2) 1.5 7.9 Daiwa Institute of Research (DA1) 4.3 11.4 Informa Global Markets (IN0) 3.3 12.5 ITOCHU Economic Research Institute (IC2) 1.0 10.1 Japan Research Institute (JR1) 0.7 13.0 JPMorgan Chase (JM1) 0.0 9.0 Mitsubishi Research Institute (Y31) -2.6 6.1 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities -1.6 10.4 Mitsubishi UFJ Research & Consulting (Y33) 1.4 8.9 Mizuho Research Institute (MRI) -4.6 1.6 Mizuho Sec. (FJ1) -1.2 -2.5 Mizuho Securities Research and Consulting 0.5 9.5 Monex (MO1) 0.7 13.0 Morgan Stanley MUFG Securities (MG2) -1.0 -2.8 NLI Research (NL2) 0.6 6.3 Nomura (NB1) 3.5 12.7 Norinchukin Research (NR1) 0.0 0.3 RBS (RB1) 4.0 12.0 Shinkin Central Bank Research (SC2) 0.6 7.6 SMBC Nikko Sec. (SN4) 3.9 16.5 Sumitomo Mitsui Asset Management (Z07) 6.1 15.6 UBS (UB1) 6.4 13.3 (中川泉)