再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 04 July, 2014------------------------- 1000 閣議・閣議後会見

All Day 米：独立記念日 ─ 休場 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0215 ドラギＥＣＢ総裁とバイトマン独連銀総裁が講演（ベルリン） ＣＤＵ主催会合 1500 独：５月鉱工業受注（経済技術省） 1500 日本：ローソン ３─５月期決算 1500 日本：イオン ３―５月期決算 Sunday, 06 July, 2014-------------------------- Time Unknown メルケル独首相が中国訪問（８日まで） 習近平国家主席ら首脳と会談 Monday, 07 July, 2014-------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 1400 日本：５月景気動向指数 1500 独：5月鉱工業生産（経済技術省） 1530 日本：経団連会長会見 Tuesday, 08 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：6月景気ウォッチャー調査（内閣府） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：６月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(６月中:指定報告機関ベース) 0850 日本：５月経常収支 （ロイター予測：4036億円の黒字、前年比‐28.8％） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：中曽日銀副総裁講演 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 1500 独：5月貿易収支（連邦統計庁） 1515 日本：１０年物価連動国債の第II価格競争入札結果 1545 仏：5月貿易収支（税関） 1730 英：5月製造業生産（国立統計局） 1730 英：5月鉱工業生産（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 09 July, 2014-------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） Time Unknown インドネシア：大統領選 決選投票がなければ結果発表は７月26日 就任は10月20日 All Day ブラジル：護憲革命記念日 All Day 第６回米中戦略・経済対話（北京） （１０日まで） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0245 米：ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が講演（ミネアポリス） 金融政策と経済について講演 0400 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：６月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 中国：６月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1430 日本：新浪ローソン会長講演（日本記者クラブ） テーマ：「成長戦略には何が必要か 現場からの視点」 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 10 July, 2014-------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 中国：６月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） 10─15日に発表予定 Time Unknown インド：財務省が２０１４／１５年度予算案提出 0200 米：財務省１０年債入札 0300 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 0850 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：5月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比＋0.7％、前年比＋9.5％） 0850 日本：６月企業物価指数（日本）（ロイター予測：前年比＋4.5％、前月比＋0.1％） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1000 日本：６月ビール系飲料課税出荷数量 1000 日本 マイクロソフト─ＩＩＪ記者会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 1100 中国：6月貿易統計 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1400 日本：6月消費動向調査（内閣府） 1500 日本：ファーストリテイリング ９─５月期決算発表 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1545 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：5月貿易収支（国立統計局） 1900 マレーシア：中銀政策金利発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：5月卸売在庫（商務省） Friday, 11 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day タイ：三宝節（アプサラ・ブーチャ）の祝日 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 0215 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（地区連銀オクラホマ支店） 米経済と金融政策 1000 日本 竹中平蔵、高橋進氏ら講演 1030 日本：5年利付国債(７月債)の発行予定額等 1500 独：6月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1500 日本：6月投信概況 Saturday, 12 July, 2014-------------------------- 0015 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討議（ワイオミング州ジャクソンホール） 起業をめぐる問題 0300 米：6月財政収支（財務省） 0400 米：シカゴ地区連銀総裁とアトランタ地区連銀総裁がパネル討議に参加（ワイオミング州ジャクソンホール） Monday, 14 July, 2014-------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目（日銀） 1100 中国：１─６月対中国海外直接投資 （商務省） 14─19日に発表 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） 1500 独：６月卸売物価指数（連邦統計庁） １４―１７日に発表 1800 ユーロ圏：５月鉱工業生産（統計局） Tuesday, 15 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目（日銀） All Day マレーシ：みいつの夜（ライラト・ル・カドル ）祝日 All Day BRICSサミット（フォルタレザ、ブラジル） １７日まで 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1730 英：６月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：６月生産者物価指数（国立統計局） 1800 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：６月輸出入物価（労働省） 2130 米：６月小売売上高（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：5月対米証券投資（財務省） 2300 米：５月企業在庫（商務省） Wednesday, 16 July, 2014-------------------------- Time Unknown 欧州議会がユンケル氏の欧州委員会委員長の指名承認投票 Time Unknown EU首脳会議 ファンロンパイ大統領後任人事などを協議 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1100 中国：６月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1100 中国：第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 1400 日本：７月金融経済月報（日銀） 1730 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：６月卸売物価指数（労働省） 2200 米：５月対米証券投資（財務省） 2215 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：６月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 2300 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Thursday, 17 July, 2014-------------------------- Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表） 現地時間１６日 0300 米：地区連銀経済報告 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：６月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１２・１３日分） 1030 中国：６月新築住宅価格 1700 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） 2255 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Sunday, 20 July, 2014-------------------------- All Day タイ：総選挙 Monday, 21 July, 2014-------------------------- 1500 独：６月生産者物価指数（連邦統計庁） Tuesday, 22 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1400 日本：5月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：6月消費者物価指数（労働省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 23 July, 2014-------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1730 英：７月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 24 July, 2014-------------------------- 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間７月２４日 0850 日本：６月貿易統計（財務省） 1045 中国：７月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1500 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） 24━29日の間に発表 1700 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：7月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ速報値 1730 英：6月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） Friday, 25 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 1500 独：8月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1700 独：7月ＩＦＯ業況指数 1700 ユーロ圏：6月Ｍ3（ＥＣＢ） 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 2130 米：6月耐久財受注（商務省） Saturday, 26 July, 2014-------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選結果発表 Monday, 28 July, 2014-------------------------- All Day マレーシ：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 （２９日まで） All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 1500 独：6月小売売上高（連邦統計庁） ２８━３１日の間に発表 2245 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 29 July, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省2年債入札 0830 日本：６月完全失業率（総務省） 0830 日本：６月家計調査（総務省） 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：6月商業販売統計経産省） 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 July, 2014-------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：6月鉱工業生産速報（経産省）） 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Thursday, 31 July, 2014-------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省7年債入札 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1030 日本：６月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：７月国際投資戦略調査 1400 日本：6月住宅着工戸数（国交省） 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 Friday, 01 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1230 日本：黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会） 2130 米：７月雇用統計（労働省） 2130 米：６月個人所得・消費支出（商務省） 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：６月建設支出（商務省） Monday, 04 August, 2014-------------------------- 1500 日本：７月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） Tuesday, 05 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 06 August, 2014-------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （７日まで） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 2130 米：6月貿易収支（商務省） Thursday, 07 August, 2014-------------------------- 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 Friday, 08 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0400 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 2130 米：第2・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Monday, 11 August, 2014-------------------------- 0850 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省） Tuesday, 12 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） Wednesday, 13 August, 2014-------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0200 米：財務省３年債入札 0300 米：7月財政収支（財務省） 0850 ４─６月期ＧＤＰ１次速報（内閣府） Thursday, 14 August, 2014-------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省１０年債入札 2130 米：7月輸出入物価（労働省） Friday, 15 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0200 米：財務省３０年債入札 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：７月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：７月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Tuesday, 19 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 豪：中銀理事会議事録 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） Wednesday, 20 August, 2014-------------------------- 0850 日本：７月貿易統計（財務省） Thursday, 21 August, 2014-------------------------- 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Monday, 25 August, 2014-------------------------- All Day 英：バンクホリデー 休場 2300 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：７月耐久財受注（商務省） 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Thursday, 28 August, 2014-------------------------- 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第２・四半期企業利益（商務省） Friday, 29 August, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：７月完全失業率（総務省） 0830 日本：７月家計調査（総務省） 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 2130 米：７月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 01 September, 2014-------------------------- All Day 米：レーバーデー 休場 Tuesday, 02 September, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：７月毎月勤労統計（厚労省） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：７月建設支出（商務省） Wednesday, 03 September, 2014-------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （４日まで） 1000 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Thursday, 04 September, 2014-------------------------- Time Unknown ECBが単一監督メカニズム（ＳＳＭ）の対象銀行の最終リスト発表 0300 米：地区連銀経済報告 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2030 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2115 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：7月貿易収支（商務省） 2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2300 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 05 September, 2014-------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：８月雇用統計（労働省） 2300 カナダ：中銀政策金利発表