7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀支店長会議 1350 小泉元首相講演 1400 ５月景気動向指数 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Friday, 04 July, 2014 米：独立記念日 - 休場 主要企業決算発表予定なし 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省） Sunday, 06 July, 2014 メルケル独首相が中国訪問（８日まで） 習近平国家主席ら首脳と会談 安倍首相がオセアニア訪問 （１２日まで） Monday, 07 July, 2014 主要企業決算発表予定なし ヘイグ英外相とオズボーン英財務相がインド訪問（９日まで） モディ首相と会談 0600 独：5月鉱工業生産（経済技術省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札