アジア通貨動向（4日）＝総じて堅調、米雇用統計を好感　リンギが7カ月ぶり高値

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨は総じて堅調。米雇用統計 が予想を上回ったことを受けて、投資家のリスク志向が強まっている。 マレーシアリンギ は約7カ月ぶりの高値。マレーシアの政府系投資会社1マ レーシア・デベロップメント(1MDB)が電力資産の新規株式公開(IPO)で30億 ドル以上を調達する計画を立てており、資金流入を予想する声が出ている。 リンギは0.4%高の1ドル=3.1835リンギ。前日3.2000リンギを抜け たことで、ストップロスのドル売りが出た。 フィリピンペソ は上昇。6月のフィリピンの消費者物価指数(CPI)は 予想を下回ったが、市場では中銀が今月にも約3年ぶりの利上げに踏み切るとの見方が根 強い。 フィリピン中銀は、インフレリスクを依然意識しており、必要なら金融政策を調整す ると表明した。マニラ株は13カ月ぶり高値を付けている。 インドネシアルピア は、資本流入を背景に上昇。来週のインドネシア大統領 選を控え、中銀がルピア買い介入を実施するのではないかとの警戒感も強い。 市場関係者によると、短期的には主要国中銀の金融緩和がアジア通貨の支援要因にな る可能性が高い。 トムソン・ロイターのデータによると、週間ベースでは、ルピアが約1.0%上昇、 リンギが0.8%上昇、インドルピー 、韓国ウォン 、ペソが0.5% 上昇。 *0532GMT(日本時間午後2時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.01 102.19 +0.17 Sing dlr 1.2465 1.2469 +0.03 Taiwan dlr 29.868 29.935 +0.22 Korean won 1008.50 1008.50 +0.00 Baht 32.36 32.39 +0.09 Peso 43.55 43.60 +0.11 Rupiah 11875.00 11915.00 +0.34 Rupee 59.76 59.73 -0.05 Ringgit 3.1845 3.1965 +0.38 Yuan 6.2075 6.2129 +0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.01 105.28 +3.20 Sing dlr 1.2465 1.2632 +1.34 Taiwan dlr 29.868 29.950 +0.27 Korean won 1008.50 1055.40 +4.65 Baht 32.36 32.86 +1.55 Peso 43.55 44.40 +1.94 Rupiah 11875.00 12160.00 +2.40 Rupee 59.76 61.80 +3.41 Ringgit 3.1845 3.2755 +2.86 Yuan 6.2075 6.0539 -2.47