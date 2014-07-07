UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(イベントを追加しました。) ［東京 ７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時 間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月７日―７月１１日の海外経済指標】 ７日（月） 0600 独：5月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.0 0.2 ８日（火） 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 164 177 0645 仏：5月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -3.9 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 5.6 4.4 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 3.1 3.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 20.00 26.85 ９日（水） 0130 中国：６月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.5 （前月比、％） N/A 0.1 ６月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １０日（木） 0130 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1.20 -0.48 失業率（％） 5.9 5.8 0200 中国：6月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A 7.0 輸入（前年比、％） N/A -1.6 貿易収支（10億ドル） N/A 35.9 0645 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 0.8 0830 英：5月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.75 -8.924 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／5までの週、1000件） 315 315 1400 米：5月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 1.1 Friday, 11 July, 2014 0600 独：6月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.0 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.0 1.0 （速報値） 1800 米：6月財政収支（財務省） （10億ドル） 79.5 -130.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月７日―７月１１日の海外行事予定】 Monday, 07 July, 2014 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） アルゼンチン、債務問題で政府代表団が仲介人と米国で協議 ヘイグ英外相とオズボーン英財務相がインド訪問（９日まで） モディ首相と会談 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 08 July, 2014 韓国：サムスン電子が第２四半期の業績見通しを発表 日豪首脳会談（キャンベラ） 欧州連合（ＥＵ）財務相理事会（ブリュッセル） ウクライナ支援会合（ブリュッセル） 海外主要企業決算発表予定 08 Jul AMC Q2 2014 Alcoa 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） 1700 米：財務省3年債入札 1745 米：ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が講演（ミネアポリス） 金融政策と経済 について講演 Wednesday, 09 July, 2014 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） インドネシア：大統領選投開票 ブラジル：護憲革命記念日 第６回米中戦略・経済対話（北京） （１０日まで） 1700 米：財務省１０年債入札 1800 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 Thursday, 10 July, 2014 インドネシア：中銀金融政策決定会合 韓国：中銀金融政策決定会合 インド：財務省が２０１４／１５年度予算発表 1000 マレーシア：中銀政策金利発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 1715 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（地区連銀オクラホマ支店） 米経 済と金融政策 2030 米：フィッシャーＦＲＢ副議長が講演（マサチューセッツ州ケンブリッジ） Friday, 11 July, 2014 日米防衛相会談（ワシントン） ロシアのプーチン大統領、ブラジルなど中南米を歴訪（１６日まで） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Wells Fargo タイ：三宝節（アプサラ・ブーチャ）の祝日 1515 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討議（ワイオミング州ジャクソ ンホール） 起業をめぐる問題 1900 米：シカゴ地区連銀総裁とアトランタ地区連銀総裁がパネル討議に参加（ワイオミング州 ジャクソンホール） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━