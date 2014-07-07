8日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ティーライフ が東証２部に ジャスダックから 0850 ６月貸出・預金動向（日銀） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(６月中:指定報告機関ベース) - 0850 ５月経常収支 （ロイター予測：4036億円の黒字、前年比‐28.8％） - 1000 閣議・閣議後会見 - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1030 １０年物価連動国債の入札発行 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1245 中曽日銀副総裁講演- 1245 １０年物価連動国債の入札結果 - 1400 6月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1515 １０年物価連動国債の第II価格競争入札結果 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Monday, 07 July, 2014 ヘイグ英外相とオズボーン英財務相がインド訪問（９日まで） モディ首相と会談 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） アルゼンチン、債務問題で政府代表団が仲介人と米国で協議 0600 独：5月鉱工業生産（経済技術省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 08 July, 2014 日豪首脳会談（キャンベラ） 欧州連合（ＥＵ）財務相理事会（ブリュッセル） ウクライナ支援会合（ブリュッセル） 韓国：サムスン電子が第２四半期の業績見通しを発表 海外主要企業決算発表予定 08 Jul AMC Q2 2014 Alcoa 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） 0645 仏：5月貿易収支（税関） 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 1700 米：リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） "Economic Outlook, July 2014" 1745 米：ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が講演（ミネアポリス） 金融政策と経済 について講演 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ）