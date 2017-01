アジア通貨動向（7日）＝インドネシアルピアが5週間ぶり高値、大統領選に注目

[ソウル 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨市場では、インドネシアルピアが 5週間ぶり高値を付けた。9日の大統領選を前に、国内の株式市場が上昇していることが 背景にある。 ルピア は1.6%上昇し、5月30日以来の高値である1ドル=1万168 0ルピアを付けた。堅調だったノンデリバラブル・フォワード の取引の流れ に追随した。ジャカルタ株 は1%近く上昇。国債価格も上昇した。 ルピアは先週、対ドルで1%以上上昇した。トレーダーによると、投資家のショート カバーが入ったほか、大統領選を前に、中銀が通貨支援に市場介入を実施したもよう。 トムソン・ロイターのデータによると、インドネシアルピアは3月、対ドルで8%上 昇。ジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が大統領選に勝利するとの期待感が背景 にあった。 だが、もう1人の候補であるプラボウォ・スビアント元陸軍戦略予備軍司令官との支 持率の差が縮小していることが世論調査で明らかになり、ルピアは上げ幅の大半を削って いた。 韓国ウォン は下落。次期企画財政相に対する議会の公聴会が8日に、中央 銀行の金融政策決定会合が10日に行われるため、様子見ムードとなった。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.09 102.12 +0.03 Sing dlr 1.2463 1.2457 -0.05 Taiwan dlr 29.895 29.937 +0.14 Korean won 1009.60 1008.90 -0.07 Baht 32.39 32.38 -0.03 Peso 43.46 43.47 +0.01 Rupiah 11690.00 11870.00 +1.54 Rupee 59.88 59.72 -0.27 Ringgit 3.1860 3.1858 -0.01 Yuan 6.2005 6.2043 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.09 105.28 +3.12 Sing dlr 1.2463 1.2632 +1.36 Taiwan dlr 29.895 29.950 +0.18 Korean won 1009.60 1055.40 +4.54 Baht 32.39 32.86 +1.45 Peso 43.46 44.40 +2.15 Rupiah 11690.00 12160.00 +4.02 Rupee 59.88 61.80 +3.21 Ringgit 3.1860 3.2755 +2.81 Yuan 6.2005 6.0539 -2.36