TABLE-Sigma Koki -2013/14 group results

Jul 7 Sigma Koki Co Ltd CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)

Year Year Year Next

ended May 31, 2014 ended May 31, 2013 to May 31, 2015 Year

LATEST YEAR-AGO COMPANY H1

RESULT RESULT FORCAST FORCAST Sales 6.72 6.19 7.67 3.60

(+8.6 pct) (-10.9pct) (+14.1 pct) (+11.4 pct) Operating 360 mln 178 mln 685 mln 250 mln

(+102.4 pct) (-58.4pct) (+90.0 pct) (+68.4 pct) Recurring 489 mln 280 mln 790 mln 300 mln

(+74.4 pct) (-50.2pct) (+61.4 pct) (+41.1 pct) Net 294 mln 134 mln 455 mln 175 mln

(+118.8 pct) (-50.8pct) (+54.4 pct) (+50.0 pct) EPS 39.11 yen 17.87 yen 60.40 yen 23.23 yen Ann Div 30.00 yen 30.00 yen 30.00 yen -Q2 div 15.00 yen 15.00 yen 15.00 yen -Q4 div 15.00 yen 15.00 yen 15.00 yen