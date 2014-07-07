中国・香港株式市場・大引け＝中国横ばい、不動産株が高い

［香港 ７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2059.927 0.552高 813.8億元（上海Ａ株） 高値 2064.043 安値 2050.887 前場終値 2052.419 6.956安 471.4億元（上海Ａ株） 寄り付き 2058.128 1.247安 前営業日終値 2059.375 3.854安 835.0億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23494.96 51.40安 247.9億香港ドル 寄り付き 23581.40 35.04高 前営業日終値 23546.36 14.92高 535.5億香港ドル 中国株式市場はほぼ変わらずで引けた。エネルギー株や医薬株が売られたが、不動産 株が買われた。 上海総合指数 は０．５５２ポイント（０．０３％）高の２０５９．９２７。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２．４０６ポイント （０．１１％）安の２１７６．２８９。 不動産株が上昇。ＣＳＩ中国本土不動産株指数 は１．６％高。４月１４ 日以来の高値をつけた。 前週末に３．９％上昇した不動産の万科企業 が３．４％高。保利房地産< 600048.SS>も２．４％値上がりした。 医薬品の科倫薬業 が８．１％急落。情報開示違反の疑いで証券監督管理 委員会の調査を受けていることを明らかにした。 中国では９日にインフレ統計、１０日に貿易統計、１０━１５日に融資・マネーサプ ライ統計が発表となる。