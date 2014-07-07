〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.030％、6カ月物は0.060％＝財務省

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［ワシントン ７日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.030％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.992417 最高利回り落札比率 20.82％ カバー（応札倍率） 4.62倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,213,700 応札総額 115,612,585,700 競争入札 24,540,728,000 非競争入札 409,485,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 7月10日 償還日 2014年10月 9日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.060％ 平均落札金利 0.055％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.061％ 落札価格 99.969667 最高利回り落札比率 12.82％ カバー（応札倍率） 4.86倍 （単位：ドル） 落札総額 23,000,323,000 応札総額 111,771,029,000 競争入札 22,112,912,700 非競争入札 386,410,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年7月10日 償還日 2015年1月 8日
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