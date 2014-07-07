米金融・債券市場＝長期国債利回り低下、雇用めぐり懐疑的見方

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［ニューヨーク ７日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時54分 98*26.00=3.4388% 前営業日終盤 98*07.50=3.4703% １０年債 米東部時間15時52分 99*00.00=2.6156% 前営業日終盤 98*25.00=2.6411% ５年債 米東部時間15時47分 99*15.50=1.7335% 前営業日終盤 99*14.50=1.7401% ２年債 米東部時間14時29分 99*31.00=0.5159% 前営業日終盤 99*31.25=0.5119% ７日の米金融・債券市場では、長期国債利回りが低下。最近の雇用の伸びが米連邦準 備理事会（ＦＲＢ）に早期利上げを促すには十分でないとの見方が広がった。 Ｔボンド先物９月限 は２２／３２高の１３５─２２／３２。 Ｔノート先物９月限 は５．５０／３２高の１２４━１２．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (+0.25)
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