UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期国債利回り低下、雇用めぐり懐疑的見方

(内容を追加します。) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*26.50=3.4379% 前営業日終盤 98*07.50=3.4703% 10年債 米東部時間17時05分 99*00.50=2.6138% 前営業日終盤 98*25.00=2.6411% 5年債 米東部時間17時05分 99*15.75=1.7319% 前営業日終盤 99*14.50=1.7401% 2年債 米東部時間14時29分 99*31.00=0.5159% 前営業日終盤 99*31.25=0.5119% 連休明け7日の米金融・債券市場では、長期国債利回りが低下。最近の雇用の伸びが 米連邦準備理事会(FRB)に早期利上げを促すには十分でないとの見方が広がった。 前週末は独立記念日のため休場だった。 前週の雇用統計については、雇用者数や失業率よりも低い労働参加率や賃金の緩慢な 伸びに関心が移っており、こうした状況では経済全体の3分の2を占める個人消費の大幅 な拡大は期待できないのではないかと見られている。 グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジング ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は「雇用統計はイエレンFRB議長の姿勢を変え るほど十分に強い内容とはいえない」と述べた。 市場では、比較的落ち着いたインフレ率ともあいまって、金利は少なくとも2015 年後半まで据え置かれると予想されている。 雇用統計発表当初は、JPモルガンやゴールドドマン・サックスが利上げ時期の予想 を前倒ししていた。 指標10年債 利回りは2.617%と、前週から3ベーシスポイント( bp)低下。 30年債 利回りは4bp低下の3.440%。 一方、2年債 利回りは0.516%と、9カ月ぶりの高水準付近で推移し た。 今週は610億ドルの国債入札が行われる。内訳は8日に270億ドルの3年債、9 日に210億ドルの10年債入札、10日に130億ドルの30年債。 FRBはこの日、2022年から2024年に償還を迎える国債27億7400万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は22/32高の135─22/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32高の124━12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (+0.25)