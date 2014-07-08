9日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月マネーストック（日銀） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 流動性供給入札の発行予定額等 - 1430 新浪ローソン会長講演 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Tuesday, 08 July, 2014 日豪首脳会談（キャンベラ） 欧州連合（ＥＵ）財務相理事会（ブリュッセル） ウクライナ支援会合（ブリュッセル） 韓国：サムスン電子が第２四半期の業績見通しを発表 海外主要企業決算発表予定 AMC Q2 2014 Alcoa 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） 0645 仏：5月貿易収支（税関） 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 1700 米：リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） "Economic Outlook, July 2014" 1745 米：ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が講演（ミネアポリス） 金融政策と経済 について講演 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Wednesday, 09 July, 2014 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） インドネシア：大統領選投開票 ブラジル：護憲革命記念日 第６回米中戦略・経済対話（北京） （１０日まで） 0130 中国：６月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1700 米：財務省１０年債入札 1800 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 1830 ドラギＥＣＢ総裁が講義（ロンドン） Tommaso Padoa-Schioppa Memorial Lecture