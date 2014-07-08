＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月８日―７月１５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ８日（火） 0600 独：5月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 164 177 0645 仏：5月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -3.9 0830 英：5月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 5.6 4.4 0830 英：5月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 3.1 3.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1900 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 20.00 26.85 ９日（水） 0130 中国：６月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.4 2.5 （前月比、％） 0.0 0.1 ６月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.0 -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １０日（木） 0130 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1.20 -0.48 失業率（％） 5.9 5.8 0200 中国：6月貿易統計 輸出（前年比、％） 10.6 7.0 輸入（前年比、％） 5.8 -1.6 貿易収支（10億ドル） 34.9 35.9 0645 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 0.8 0830 英：5月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.75 -8.924 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／5までの週、1000件） 315 315 1400 米：5月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 1.1 １１日（金） 0600 独：6月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.0 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.0 1.0 （速報値） 0600 独：6月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.9 1800 米：6月財政収支（財務省） （10億ドル） 80.0 -130.0 １４日（月） 0200 中国：１─６月対中国海外直接投資 （商務省） 14─19日に発表 （年初来前年比、％） N/A 2.8 0900 ユーロ圏：５月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 1.4 １５日（火） 0830 英：６月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.5 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.4 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.5 0830 英：６月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A -5.0 産出（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 0.5 0900 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 29.8 （現況指数） N/A 67.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 18.00 19.28 1230 米：６月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.3 0.1 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.1 1230 米：６月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.6 0.3 （自動車除く／前月比、％） 0.5 0.1 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月対米証券投資（財務省） 1400 米：５月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━