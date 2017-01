アジア通貨動向（8日）＝マレーシアリンギが7カ月ぶり高値、利上げ期待で

[ソウル 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場では、マレーシアリンギが7 カ月強ぶりの高値を付けた。マレーシア中央銀行が今週に利上げを実施するとの期待感を 背景に、新興アジア通貨の上昇を主導した。 マレーシアリンギ は一時0.4%上昇し、11月20日以来の高値である1 ドル=3.1760リンギを付けた。ロイターの調査によると、マレーシア中銀は10日 の会合で政策金利を現行の3.00%から3.25%に引き上げる見通し。 前回の会合では「金融の不均衡拡大」に対処するため、金融引き締めを実施する可能 性を示唆していた。 メイバンクの為替リサーチ責任者、サクティアンディ・スパート氏は、市場は25 ベーシスポイント(bp)の利上げをほぼ織り込み済みで、リンギにとって一定の支援材 料とはなるものの、大幅な押し上げにはつながらないとの見方を示した。 大統領選挙を控えたインドネシアでは、一部の世論調査で候補2人の支持率が拮抗し 、先行きが不透明となっているため、ルピア が上げ幅を削った。 ルピアは当初0.2%高の1ドル=1万1670ルピアと、5月30日以来の高値を 付けたが、その後は上げ幅の大半を取り消す展開となった。 *0400GMT(日本時間午後1時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.83 101.88 +0.05 Sing dlr 1.2458 1.2463 +0.04 Taiwan dlr 29.897 29.960 +0.21 Korean won 1011.20 1010.50 -0.07 Baht 32.40 32.40 +0.00 Peso 43.47 43.51 +0.09 Rupiah 11690.00 11695.00 +0.04 Rupee 59.91 60.01 +0.17 Ringgit 3.1770 3.1890 +0.38 Yuan 6.2058 6.2040 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.83 105.28 +3.38 Sing dlr 1.2458 1.2632 +1.40 Taiwan dlr 29.897 29.950 +0.18 Korean won 1011.20 1055.40 +4.37 Baht 32.40 32.86 +1.42 Peso 43.47 44.40 +2.13 Rupiah 11690.00 12160.00 +4.02 Rupee 59.91 61.80 +3.15 Ringgit 3.1770 3.2755 +3.10 Yuan 6.2058 6.0539 -2.45