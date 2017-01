5月の米求人率、3.2％に上昇＝ＪＯＬＴＳ

[8日 ロイター] - 米労働省が発表した5月の求人労働異動調査「JOLTS」 (Job Openings and Labor Turnover Survey)は、求人率が3.2%と、前月の3.1% から上昇した。 調査結果の詳細は以下の通り。数字は季節調整済み。 割合(%) May 2014 Apr 2014 Mar 2014 Feb 2014 Jan 2014 May 2013 求人 (1) 3.2 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 採用 (2) 3.4 3.5 (r) 3.4 3.4 3.3 3.3 離職 (3) 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 自主退職 (4) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 レイオフ・解雇 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 人数(1000人単位) Apr 2014 Mar 2014 Feb 2014 Jan 2014 Dec 2013 Apr 2013 求人 (1) 4,635 4,464 (r) 4,166 4,125 3,874 3,879 採用 (2) 4,718 4,770 (r) 4,706 4,699 4,516 4,541 離職 (3) 4,495 4,550 (r) 4,491 4,459 4,419 4,401 自主退職 2,527 2,467 (r) 2,461 2,475 2,368 2,198 レイオフ・解雇 1,575 1,701 (r) 1,638 1,596 1,703 1,783 *注記: (r)改定値 (1)求人数はその月の最終就業日時点の求人数。求人率は雇用人数と求人数の合計に占め る求人数の割合。 (2)採用人数はその月に採用された人数。採用率は雇用人数に占める採用人数の割合。 (3)離職者数は、自主退職、レイオフ、解雇、その他の離職を含めた月間の総離職者数。 離職率は雇用人数に占める総離職者数の割合。