米国株式市場＝続落、企業決算控え幅広い売り

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［ニューヨーク ８日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル） 終値（非公式） 16906.62（‐117.59）
前営業日終値 17024.21（‐44.05） ナスダック総合 終値（非公式） 4391.46（‐60.07）
前営業日終値 4451.53（‐34.40） Ｓ＆Ｐ総合５００種 終値（非公式） 1963.71（‐13.94）
前営業日終値 1977.65（‐7.79）
８日の米国株式市場は続落。企業決算シーズンを控え警戒感が広がる中、幅広い銘柄に売りが出た。
ダウ工業株３０種 は１１７．５９ドル（０．６９％）安の１万６９０６．６２ドル。 ナスダック総合指数 は６０．０７ポイント（１．３５％）安の４３９１．４６。 Ｓ＆Ｐ総合５００種 は１３．９４ポイント（０．７０％）安の１９６３．７１。
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