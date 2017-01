UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安などで

(レートを更新しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*30.50=3.3773% 前営業日終盤 98*26.50=3.4379% 10年債 米東部時間17時05分 99*15.50=2.5594% 前営業日終盤 99*00.50=2.6138% 5年債 米東部時間17時05分 99*21.50=1.6940% 前営業日終盤 99*15.75=1.7319% 2年債 米東部時間17時05分 99*31.50=0.5079% 前営業日終盤 99*31.00=0.5159% 8日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。株安などを背景に買いが優勢となっ た。 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁はこの日、失業率の低下は歓迎するが、労 働市場が米連邦準備理事会(FRB)の目標に到達するまでにはなお長い道のりが残され ているとの見方を示した。インフレ率については向こう4年間の平均が2%を下回る公算 が大きいとした。総裁のハト派発言を受け、国債相場は上げを維持、利回りは低下した。 指標10年債 利回りは2.565%と、前日から5ベーシスポイント( bp)低下。30年債 利回りは約6bp低下の3.380%。 ドイツ連邦統計庁が発表した5月の貿易統計は、輸入が予想に反して減少し、輸出は 予想以上に減少した。ドイツではこのところ低調な指標が続いており、景気減速の兆しが 示されているが、今回の統計を受け、欧州中央銀行(ECB)が量的緩和(QE)などに 踏み切るのではないかとの思惑が広がった。 LPLフィナンシャルの首席市場ストラテジスト、ジェフリー・クライントップ氏は 米債券市場が欧州の流れを手がかりに推移しているとした上で、最近の欧州指標が予想を 裏切るなか、米債券利回りも急激な上昇は抑えられるだろうと述べた。 午後行われた270億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが0.992%と過去3 年あまりで最高となった。 FRBはこの日、2036年から2043年に償還を迎える国債10億6700万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は29/32高の136─19/32。 Tノート先物9月限 は11.50/32高の124━24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (unch)