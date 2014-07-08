再送-UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが3週連続で減少

(見出しを修正しました) ［８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先 物の非商業（投機）部門の取組（７月１日までの週）によると、ドルの買い越しが３週間 連続で減少し、５月２７日以来の低水準を記録した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、８６億５０００万ドルの買い越し（前週は１１３億４０００万ドル）。 ユーロの売り越しは６万０７７６枚となり、前週の５万７５０３枚から増加した。 ポンドの買い越しは５万６４１２枚と、前週の４万９７５１枚から増加し、６年半ぶ りの高水準となった。イングランド銀行（英中銀）が他の先進国に先駆けて利上げに着 手するとの見方から、ポンドに対する買い意欲は引き続き強い。 詳細は以下の通り。 円 1Jul2014 week Prior week Long 18739 10,325 Short 77425 81,548 Net -58686 -71,223 ユーロ 1Jul2014 week Prior week Long 52665 55,062 Short 113441 112,565 Net -60776 -57,503 ポンド 1Jul2014 week Prior week Long 99929 98,098 Short 43517 48,347 Net 56412 49,751 スイスフラン 1Jul2014 week Prior week Long 9731 9,069 Short 16991 14,441 Net -7260 -5,372 カナダドル 1Jul2014 week Prior week Long 44755 40,595 Short 42060 45,915 Net 2695 -5,320 豪ドル 1Jul2014 week Prior week Long 76598 65,612 Short 37719 32,149 Net 38879 33,463 メキシコペソ 1Jul2014 week Prior week Long 85387 84,943 Short 15825 15,974 Net 69562 68,969 ニュージーランドドル 1Jul2014 week Prior week Long 26563 24,855 Short 17578 18,703 Net 8985 6,152