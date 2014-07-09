10日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 鳥貴族 がジャスダックに（公開価格2800円） 0850 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：5月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比＋0.7％、前年比＋9. 5％） - 0850 日本：６月企業物価指数（日本） ロイター予測前年比＋4.5％、前月比＋0.1％ - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1000 日本：６月ビール系飲料課税出荷数量 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1330 日本：アステラス製薬 Ｒ＆Ｄミーティング - 14:00 日本：６月消費動向調査（内閣府） 1500 ファーストリテイリング ９―５月期決算 15:00 フォーキャスト調査（日経リサーチ） 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Wednesday, 09 July, 2014 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） インドネシア：大統領選投開票（祝日） ブラジル：護憲革命記念日 第６回米中戦略・経済対話（北京） （１０日まで） 主要企業決算予定特になし 0130 中国：６月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1700 米：財務省１０年債入札 1800 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 1830 ドラギＥＣＢ総裁が講義（ロンドン） Tommaso Padoa-Schioppa Memorial Lecture Thursday, 10 July, 2014 インドネシア：中銀金融政策決定会合 韓国：中銀金融政策決定会合 - 中国：６月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行）[CNN YL=ECI] - 10─15日に発表予定 インド：財務省が２０１４／１５年度予算発表 主要企業決算予定特になし 0130 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 0200 中国：6月貿易統計 0645 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：5月貿易収支（国立統計局） 1000 マレーシア：中銀政策金利発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：5月卸売在庫（商務省） 1400 米：下院金融委、ＦＲＢ改革法案めぐる公聴会開催 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 1715 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ショーニー） 米経 済と金融政策 2030 米：フィッシャーＦＲＢ副議長が講演（マサチューセッツ州ケンブリッジ） "Financia l Sector Reform"